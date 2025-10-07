В курином мясе популярного бренда нашли сальмонеллу

В филе цыплят-бройлеров «Петелинка» нашли сальмонеллу. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

Компании выписали предостережение. Это уже не первый случай, когда в ее продукции находят бактерию.

Сальмонеллез — опасное инфекционное заболевание. Его симптомами могут быть тошнота, рвота, повышение температуры и общее недомогание.

Ранее преподаватель кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила россиян, что не следует мыть сырое мясо.

По ее словам, брызги воды могут разлетаться на большое расстояние, перенося бактерии. Единственный способ обеззаразить мясо — как следует его проварить или обжарить.