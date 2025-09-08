Россиянам рассказали об опасности мытья мяса

Биотехнолог Золотарева предупредила об опасности мытья мяса перед готовкой

Мытье сырого мяса перед готовкой грозит распространением по кухне патогенных бактерий, которые находятся на продукте. Об этом Lenta.ru сообщила преподаватель кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, во время мытья содержащие микроорганизмы капли воды разлетаются на расстояние до 50 сантиметров, попадая на столешницу, посуду и другие кухонные предметы.

Основную опасность представляют сальмонеллы и кампилобактерии, присутствующие на поверхности мяса птицы. Бактерии вызывают пищевое отравление с повышением температуры, рвотой и диареей.

«Мытье мяса под проточной водой бактерии не обезвреживает. Единственный надежный способ обеззараживания — достаточная варка или прожарка», — сказала биотехнолог.

Золотарева посоветовала разделывать сырое мясо на отдельной доске, а затем тщательно вымыть ее с моющим средством.

Ранее диетолог Софья Елиашевич предупредила любителей сосисок и колбасы о рисках развития рака толстой кишки.