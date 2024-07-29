В Курганской области 20-летний парень вытащил из огня пятерых детей

В селе Костыгин лог Курганской области произошел пожар, в котором чуть не погибли пятеро детей. Из горящего дома их вытащил 20-летний Денис Шевцов, который присматривал за ними в отсутствие матери. Подробности сообщила пресс-служба МЧС России.

«Парень почувствовал запах дыма — горела веранда. Выход отрезал огонь: Денис выбил окно и вытащил из горящего дома детей», — сообщили в ведомстве.

Трое старших детей не пострадали, младших — четырех и пяти лет — госпитализировали. В доме был установлен пожарный извещатель, но в момент возгорания в приборе отсутствовала батарейка, отметили в МЧС. Пожар потушили на площади 22 квадратных метра.

В Ульяновске 26 июля пожарные тушили огонь в многоквартирном доме. Причиной возгорания стал самодельный самогонный аппарат.