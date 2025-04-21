В Кургане у существующего похоронного агентства появилась компания-двойник

Вокруг похоронного бизнеса в Кургане начал разгораться конфликт. Поводом стало то, что на рынке ритуальных услуг появилась компания с таким же названием, как у уже действующей организации «Реквием». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Предпринимательница создала фирму, которая полностью копирует название уже действующей компании „Реквием“. Владелец бизнеса планирует заставить двойника менять название и намерен пожаловаться антимонопольщикам», — отметили журналисты.

По данным источника, Валентина Калинина зарегистрировала фирму-двойник 17 апреля текущего года, в то время как ныне действующий похоронный дом «Реквием» работает уже почти 11 лет.

Владелец компании намерен обратиться в УФАС, если новая компания начнет предоставлять ритуальные услуги.

Ранее 62-летняя москвичка передала правоохранителям взятку от «черных ритуальщиков» за предоставление данных о смерти граждан. Она предложила знакомому бизнесмену, занимающемуся организацией похорон, заплатить сотрудникам полиции за сообщения о погибших россиянах.