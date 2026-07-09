В Кургане и Шумихинском округе за утро сбили двух пешеходов
Утром 9 июля в Кургане и Шумихинском округе произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Оба пострадавших попали в больницу, сообщили сайту URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.
Первое ДТП случилось в 7:50 на восьмом километре автодороги Курган — Звериноголовское возле Погранинского института. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Второе ДТП произошло в 8:15 на автодороге Шумиха — Карандашово. Водитель автомобиля Chevrolet наехал на женщину, которая шла по краю проезжей части.
В курганской Госавтоинспекции сообщили, что все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.