В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения

В Крымско-Черноморском регионе произошло четыре землетрясения

Четыре землетрясения 26 апреля зарегистрировали в Крымско-Черноморском регионе. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.

По ее словам, три подземных толчка произошло в районе водопада Учан-Су на южном берегу Крыма и один — в акватории Черного моря.

«В Крымско-Черноморском регионе 26 апреля зарегистрировали четыре землетрясения. Три их них — в районе водопада Учан-Су на суше и одно — на расстоянии 90 километров от Ялты в Черном море», — сказала Бондарь.

Сейсмолог отметила, что самое сильное землетрясение на суше характеризуется магнитудой 2,3 и энергетическим классом 8,4.

«Землетрясение слабое, но расположение эпицентра на суше и неглубокое залегание очага дали возможность некоторым жителям района водопада Учан-Су ощутить его слабое проявление», — добавила она.

Ранее почти 240 человек пострадали при землетрясении в окрестностях Стамбула 23 апреля.