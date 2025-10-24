В Крыму в лесу нашли привязанного к дереву истощенного пса

В Крыму вблизи поселка Утес неизвестные привязали к дереву и оставили без еды собаку. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Татьяна, обнаружившая пса во время прогулки.

По ее словам, животное было сильно истощено, но при этом не проявляло агрессии. Забрать его к себе в служебное жилье женщина не может, но надеется найти заботливых хозяев.

«Хожу в лес и кормлю его. Очень добрый и жизнерадостный пес, старается служить. Похож на стаффа, молодой кобель», — рассказала собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что пропавшая на Крымском мосту собака Буся вернулась к хозяевам спустя 40 дней. Ее нашли в Краснодаре. Животное прошло около 200 километров.