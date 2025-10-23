Пропавшая на Крымском мосту собака вернулась к хозяевам спустя 40 дней

Собака Буся, пропавшая в сентябре в районе Крымского моста, нашлась спустя 40 дней в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне» .

В сентябре семья возвращалась на машине из Алушты. Спустя несколько часов после выезда питомец еще был в машине, но затем в какой-то момент исчез. Заметили это только ночью, в Краснодаре, и вернулись к мосту, но собаку уже не нашли. Очевидцы сообщили, что Буся сидела и ждала хозяев.

По оценкам волонтеров, собака прошла не менее 200 километров. Она сильно исхудала и сбила лапы, но осталась в живых.

Ранее в Воронежской области железнодорожники спустя неделю нашли собаку Шуру, сбежавшую из поезда Новороссийск — Екатеринбург. Владелица животного жаловалась, что ее все это время пытались обмануть мошенники.