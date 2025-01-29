В Крыму у подростка начал расти «хвост» после хирургической операции

«Mash на волне»: в Крыму у подростка после удаления кисты на копчике вырос хвост

В Евпатории у 14-летнего подростка после операции по удалению кисты на копчике появилось образование, похожее на хвост. Школьник жалуется на боли, а врачи не торопятся удалять шишку, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Хирургическое вмешательство ребенок перенес еще в прошлом году. Только боли после удаления рудимента так и не прекратились. Врачи заявили, что появившееся после операции образование уйдет само собой и не спешат его удалять. Также они советовали поливать его горячей водой.

В Минздраве отметили, что нужно провести новые обследования, поэтому мальчик сдал все анализы. В декабре его обещали прооперировать, но так этого и не сделали.

«А теперь, по словам мамы, доктора отказываются. Твердят, что показаний нет. Мальчику предлагают ходить так всю жизнь», — уточнил канал.

Следственный комитет РФ и прокуратура проводили проверки по факту произошедшего, но пока нет комментариев об их результатах.

Прошлой осенью врачи в Подмосковье прооперировали 16-летнего юношу, у которого выявили доброкачественную опухоль в ноге.