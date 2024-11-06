Подростка с опухолью в ноге спасли в больнице Подмосковья

Юноша в возрасте 16 лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу с жалобами на сильную боль в ноге по ночам. У него выявили доброкачественную опухоль

Как рассказали медики, юноша страдал от сильных болей в течение трех месяцев. Облегчить состояние помогали обезболивающие препараты. Врачи выявили у него остеоид-остеому — доброкачественную опухоль, которая чаще всего встречается у подростков и молодых людей мужского пола.

«Мы провели хирургическое вмешательство по удалению патологического очага вместе с измененными тканями. Операция прошла успешно. Образцы тканей отправлены на гистологическое исследование. До восстановления кости пациент будет носить гипсовую лангету», — рассказал заведующий отделением Виталий Куваев.

Молодого человека уже выписали домой, он продолжит лечение амбулаторно. После реабилитации он сможет вернуться к привычной жизни.