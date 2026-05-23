В Крыму спасли двух сбившихся с горной тропы девочек

В горах в Бахчисарайском районе спасатели оперативно нашли двух сбившихся с тропы девочек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

Девочки отклонились от туристического маршрута и не смогли найти дорогу назад, заблудившись у села Баштановка Бахчисарайского района. На их поиски отправились спасатели из АСА «КРЫМ-СПАС» и Бахчисарайского отделения части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по региону. От МЧС на помощь детям отправили пять человек и одну единицу техники.

«Спасатели МЧС России оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы», — уточнили в ведомстве.

