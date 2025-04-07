В Крыму арестовали 18-летнего неонациста, который собирался поджечь мечеть

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили поджог мечети в Крыму, который готовил 18-летний неонацист. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, молодой человек, живший в Симферополе, входил в запрещенную в России террористическую организацию. Он подготовил коктейли Молотова и нашел в Крыму соучастников, однако совершить нападение не успел.

Задержанный признался во всем и дал показания. Его взяли под стражу.

Ранее в Серпухове возбудили уголовное дело против двоих злоумышленников, которые пытались поджечь мечеть. Однако причинить вред зданию не удалось, его только немного закоптило.

По данным следствия, молодые люди пошли на преступление из идеологических соображений, поддерживая одну из неонацистских организаций.