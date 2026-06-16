В Крымском районе Кубани возникла угроза подтопления двух населенных пунктов

Из-за паводка вода приближается к двум селам Крымского района Краснодарского края, местных жителей готовят к возможной эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«В Крымском районе к эвакуации готовятся жители хутора Урма и села Гвардейского Киевского сельского поселения», — заявили власти.

Вода из прорана в районе хутора Западного продолжает заливать сельхозугодья и подступает к населенным пунктам. Для их защиты специалисты провели земляные работы, продолжается откачка воды насосами.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в Минеральных Водах ввели режим ЧС муниципального уровня из-за последствий паводков. Он отметил, что из-за дополнительного притока воды началось подтопление Минеральных Вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домов.