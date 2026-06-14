В Крымском районе Кубани установили режим ЧС из-за прорыва дамбы

Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубань ввели в поселках Крымского района

В четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила администрация района.

«Такое решение приняли на заседании КЧС, которое провел исполняющий полномочия главы Станислав Казанжи», — отметили в пресс-службе.

Режим ЧС ввели на территории Кеслеровского, Южного, Киевского и Троицкого сельских поселений. В Крымском районе под водой находится около 4,3 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Из них свыше 1,3 тысячи гектаров — посевы пшеницы.

Вода из-за прорыва в районе хутора Западный поступает в Афипский канал и на сельскохозяйственные земли. Жителей станицы Троицкая оповестили о вероятной эвакуации. В местном Доме культуры развернули пункт временного размещения.

В конце мая из-за дождей размыло дамбу у села Ахты в Дагестане.