В Дагестане из-за дождей размыло дамбу у села Ахты

В Дагестане размыло и опрокинуло стометровую дамбу близ села Ахты, которое находится в месте впадения реки Ахтычай в Самур. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Из-за ливней, которые прошли 29–30 мая, на въезде в село размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Сейчас в опасности находится еще один участок.

Если ситуация ухудшится, река может подтопить дома, газопровод и участок федеральной трассы.

Габионная дамба — это сооружение из сетчатых конструкций, набитых камнями. Оно часто используется в горной местности.

Этой весной во многих районах Дагестана весенний паводок вызвал массовые подтопления. Добровольцы со всей России помогают устранить последствия стихийного бедствия.