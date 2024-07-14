В Крымском лагере почти 20 детей слегли с ротовирусом

Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о массовом заболевании детей в Крыму

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о массовом заболевании детей в лагере в Евпатории. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», — написала пресс-служба СК.

По неуточненной информации, причиной ухудшения самочувствия стал ротавирус. Сейчас за маленькими пациентами наблюдают врачи. По факту случившегося начали проверку.

Ранее 47 детей госпитализировали после отдыха в лагере «Чагытай» в Туве. Как сообщил Роспотребнадзор, все они ели запрещенные продукты, поэтому отравились. Речь идет о шашлыке, шаурме и другой еде, которую привезли в день закрытия первой смены.