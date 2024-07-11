Стала известна причина отравления в лагере в Туве

В лагере Тувы 47 отравившихся школьников ели запрещенные продукты. Речь идет о шаурме, шашлыке и другой еде, которую привезли в день закрытия первой смены. Об этом сообщил Роспотребнадзор республики.

Ведомство провело эпидемиологическое расследование в лагере «Чагытай». Специалисты установили, что дети и вожатые ели продукты, которые не входили в утвержденное меню.

«<…> И не разрешенные для питания детей — шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток „Добрый кола“, чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Перед открытием летнего сезона специалисты ведомства проверяли все лагеря на наличие медкнижек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников. Также Роспотребнадзор региона убедился в наличии договоров поставщиков продуктов питания и других документов.