В Краснозаводске произошел пожар на складе

В Краснозаводске Московской области произошел крупный пожар на складе. Очевидцы прислали 360.ru кадры густого черного дыма, который поднимается над зданиями и виден из разных точек города.

Возгорание произошло на улице Летчика Монетова. Местные жители предположили, что в помещении могли храниться легковоспламеняющиеся материалы, из-за чего огонь быстро распространился.

Как уточнили в МЧС Московской области, площадь пожара сначала оценили примерно в 700 квадратных метров. К тушению привлекли 28 человек и семь единиц техники.

Позже спасатели добавили, что им удалось локализовать возгорание уже на площади около 2000 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

