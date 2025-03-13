В Красном Селе годовалый ребенок съел закладку на детской площадке

В Красном Селе в Санкт-Петербурге годовалая девочка попала в реанимацию в тяжелом состоянии в результате отравления. Ребенок съел закладку, которую нашел на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По словам матери девочки, во время прогулки она заметила подозрительный предмет в руках дочери. Женщина кинулась к ней и отобрала фольгу, а также проверила рот ребенка, но в нем на тот момент уже ничего не было.

После прогулки девочка резко начала проваливаться в сон. Ее поведение обеспокоило мать, и та повезла ребенка в больницу. Врачи диагностировали отравление и поместили маленькую пациентку в токсикологическое отделение.

Сейчас состояние пострадавшей улучшилось. Медики взяли анализы, которые покажут причину отравления.

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