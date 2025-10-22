В Красноярском крае загорелся экопарк-отель

В Красноярском крае спасатели ликвидируют возгорание в экопарк-отеле в Емельяновском районе. Об этом 360.ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Вспыхнули несколько деревянных корпусов загородной гостиницы. Пострадал работник отеля, еще 90 человек эвакуировались самостоятельно.

Общая площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Сейчас пожарные сосредоточили усилия на ликвидации пламени и защите соседних корпусов. К тушению привлекли 24 специалиста и шесть единиц техники. Пламя удалось локализовать.

Ранее стало известно, что в островной части Хабаровска вспыхнул крупный пожар — огонь охватил сухую растительность. Обошлось без пострадавших.