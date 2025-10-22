Сегодня 11:12 Крупный пожар вспыхнул в островной части Хабаровска 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Пожары

МЧС РФ

В среду днем в островной части Хабаровска вспыхнул крупный пожар — огонь охватил сухую растительность. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

1/2 2/2

На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть территории, в небо поднимается густой черный дым.

МЧС Хабаровского края в Telegram-канале сообщило, что спасатели уже ликвидировали горение на протяжении порядка трех километров по фронту. Тушение продолжается, к работам также привлекли сотрудников краевого центра и поисково-спасательный отряд по региону. Информация о пострадавших не поступала, причины случившегося выясняются.

/ Telegram Видео: МЧС Хабаровского края

Ранее крупный пожар произошел в поселке Дагомыс под Сочи. Огонь охватил три домовладения площадью около 350 квадратных метров и автомобиль. В тушении задействовали 21 единицу техники и 69 человек, из них от МЧС России — 12 машин и 43 спасателя.