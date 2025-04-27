В Красноярском крае загорелось несколько жилых домов

В поселке Таежное в Красноярском крае загорелись жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Возгорание 10 жилых домов произошло в населенном пункте Таежное Канского района Красноярского края. Быстрому распространению огня способствует ветреная и теплая погода», — заявили в ведомстве.

Позже в МЧС уточнили, что горят восемь строений, в том числе четыре жилых дома. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. К тушению привлекли 16 единиц техники и более 70 человек.

Ранее в воскресенье полигон твердых бытовых отходов вспыхнул в Нижегородской области. Пожар распространился на площади в 20 тысяч квадратных метров, на место прибыли специалисты МЧС.