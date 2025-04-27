Свалка на 20 тысячах «квадратов» загорелась в Нижегородской области

В Нижегородской области загорелся полигон ТБО на 20 тысячах кв. м

Ночью на 27 апреля в Нижегородской области снова вспыхнул полигон твердых бытовых отходов. Пожар распространился на площади в 20 тысяч квадратных метров, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров в своем Telegram-канале.

Мудров отметил, что выполненные регоператором в прошлом году мероприятия по усилению пожарной безопасности помогли предотвратить распространение огня за пределы горящих карт.

«Горят карты № 2 и № 3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора», — написал он.

Глава Городецкого округа также добавил, что для установления всех обстоятельств случившегося проведут расследование — для его контроля создали муниципальный штаб.

Пожар на полигоне в Нижегородской области уже случался в сентябре прошлого года. Тогда пламя полыхало на площади в десять тысяч квадратных метров.