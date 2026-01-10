В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Ужурском округе Красноярского края в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 11 человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции .

Авария произошла днем на 110-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое. По предварительной информации, автобус, следовавший из Ужура в сторону Ачинска, столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом-цистерной, двигавшимся впереди в том же направлении.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Пять человек доставили в медицинское учреждение, среди них двое подростков в возрасте 11 и 16 лет. Еще шести пассажирам помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники полиции продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии. В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости повышенной осторожности в зимних условиях, отметив, что выбор скорости и дистанции должен учитывать состояние дороги и погодные факторы.

В Тункинском районе Бурятии три человека, включая двух детей, пострадали в аварии с участием легковых автомобилей. ДТП произошло накануне, 9 января, на трассе «Зактуй — Аршан».