Двое детей и взрослый пострадали в ДТП в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии три человека, включая двух детей, пострадали в аварии с участием легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Вчера, 9 января, около 19:20 на трассе «Зактуй — Аршан» столкнулись автомобили Honda Odyssey и Toyota Mark II.

«В результате ДТП три человека обратились за медицинской помощью, двое из которых несовершеннолетние», — сообщили в МВД.

ГИБДД выясняет все детали ДТП.

Накануне на федеральной трассе под Волгоградом произошла серьезная авария, в которой погибли семь человек, включая подростка. По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика DAF, ехавший из Москвы, потерял контроль и выехал на встречную полосу. Его многотонная фура на высокой скорости врезалась в УАЗ-«буханку». Сила удара не оставила шансов тем, кто находился в отечественном внедорожнике.