В Красноярском крае спасатели эвакуировали двух девочек с отрезанного острова

В Красноярском крае спасатели эвакуировали двух 12-летних девочек, которые оказались отрезанными на острове из-за подъема воды в реке Шушь. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель»).

«Вечером 26 апреля в поселке Шушенское в результате поднятия уровня воды в реке Шушь две 12-летние девочки остались отрезанными на острове, требовалась их эвакуация», — заявили в пресс-службе.

О случившемся спасателям по телефону сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники Шушенской спасательной станции заметили, что вода продолжает прибывать, операцию по эвакуации начали незамедлительно. Девочек быстро переправили на берег, а затем провели с ними профилактическую беседу.

Ранее в зоне подтопления оказалось садовое товарищество «Черемушки-1» в Красноярске. В администрации Ленинского района отметили, что контролируют ситуацию и оказывают помощь местным жителям.