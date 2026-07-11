В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем

На станции Стайный в Красноярском крае с рельсов сошли 15 вагонов с углем. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

«Десятого июля в 21:40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз — уголь). На место происшествия направлены три восстановительных поезда», — говорится в сообщении.

По информации КрасЖД, пострадавших нет, экологии региона ничего не угрожает. В организации предупредили, что могут быть задержки пассажирских поездов. В РЖД создали оперативный штаб по устранению последствий схода.

В начале июля 12 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Путевой пост 570-й километр — Кошурниково в Красноярском крае. Повреждения получила опора контактной сети.