В Красноярском крае сноубордист пропал после катания на горе

В Красноярском крае после катания на горе пропал сноубордист. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

ЧП произошло на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе, где вечером 31 января каталась группа сноубордистов. Один из участников не вернулся в поселок Нарва, после чего его товарищи обратились в МЧС.

Всего в поисках участвуют 48 человек и 11 единиц техники, среди них личный состав ведомства, волонтерские отряды и полиция. В районе происшествия нет сотовой связи, уточнили в МЧС.

Ранее глава Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков призвал россиян предупреждать экстренные службы об уходе в лес или в горы. По его словам, нужно сообщить в региональные органы исполнительной власти, Минприроды или МЧС для оперативного поиска в случае непредвиденных ситуаций.