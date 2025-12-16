Россиян призвали предупреждать экстренные службы о намерении отправиться в горы или лес

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков порекомендовал в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупреждать экстренные службы о намерении отправиться в горы или лес. Это особенно важно для тех, кто планирует длительные экскурсии или прогулки, в том числе с детьми.

«Точно нужно абсолютно, уходя в горы, в лес, всегда предупреждать», — подчеркнул эксперт. По его словам, сообщить о походе можно в МЧС, Минприроды или региональные органы исполнительной власти. Это поможет спасателям оперативно найти туристов в случае непредвиденных ситуаций.

Ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» успешно завершил операцию по поиску группы туристов в Пермском крае. По сообщению координатора Кирилла Челышева, всех пропавших доставили в штаб. Группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка 13 декабря. Еще одна группа из шести человек вышла на маршрут в том же районе в тот же день. Обе группы были найдены вечером 15 декабря в пяти километрах от турбазы.