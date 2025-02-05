В Красноярском крае сгорели 14 автомобилей при пожаре в химчистке

Пожар в химчистке для автомобилей случился Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Одноэтажное здание загорелось в поселке городского типа Березовка. Внутри находились легковые автомобили. Прибывшие на место спасатели эвакуировали две машины.
Огонь распространился на площади 725 квадратных метров, к тушению пламени привлекли 30 специалистов и девять единиц техники. В ходе ЧП сгорели 14 автомобилей.
Ранее в Новой Москве загорелась легковушка на стоянке. Воспламенился моторный отсек машины. Пламя распространилась на площади примерно одного квадратного метра. В итоге пожар успели потушить до прибытия спасателей. Пока неизвестно, что стало причиной случившегося.
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