Легковой автомобиль загорелся на стоянке в Новой Москве

Легковой автомобиль загорелся на стоянке на Филимонковском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Пожар возник в моторном отсеке машины на площади около одного квадратного метра. Огонь удалось потушить еще до прибытия экстренных служб. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Пострадавших нет.

Ранее иномарка на газобаллонном оборудовании слетела в кювет в Троицком административном округе Москвы и загорелась из-за того, что ее водитель не справился с управлением. Он успел выбраться из машины и не пострадал.