В Красноярском крае с путей сошли 10 вагонов с углем

Вагоны грузового состава сошли с рельсов в Красноярском крае. ЧП произошло рядом со станцией Заозерная, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 24 марта при проведении маневровых работ в черте города Бородино произошел сход с пути 10 вагонов с углем. Целиком состав не опрокинулся.

Иланская транспортная прокуратура начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также по факту схода вагонов в Красноярском крае проводят доследственную проверку.

Ранее в Бурятии сошли с рельсов 22 пустых вагона грузового поезда. В результате произошло нарушение габаритов пути и повредилась контактная сеть. Обошлось без пострадавших.