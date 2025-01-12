Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Ангаракан в Бурятии

В Бурятии на станции Ангаракан с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда

В Республике Бурятия 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом в Telegram-канале сообщило республиканское МЧС.

По данным спасателей, в результате происшествия произошло нарушение габаритов пути, а также повредилась контактная сеть. Из-за этого пришлось задержать пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында.

Для ликвидации последствий аварии к месту схода направили два аварийно-восстановительных поезда из Северобайкальска и населенного пункта Таксимо.

Ранее в Мурманской области столкнулись и сошли с рельсов пассажирский и грузовой поезда. В результате два человека погибли, 42 получили травмы.