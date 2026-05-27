В Красноярском крае расследуют нападение бродячих собак на женщину

Стая бродячих собак напала на женщину в городе Назарово Красноярского края, возбуждено уголовное дело. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Как сообщают местные жители, стая из восьми или десяти собак уже около двух месяцев бросается на людей, проникает в частные дома, нападает на котов и маленьких собачек.

«Буквально вчера утром они пробегали у меня под окном. Моя соседка выгуливала двух собак- пекинесов, и я увидела, как она схватила их на руки и несется домой, а следом эта стая», — поделилась Любовь.

После того, как агрессивные животные напали на женщину-сторожа во дворе детского сада, было возбуждено уголовное дело.

Ранее в городе Зиме Иркутской области стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика.