Стая бродячих псов покусала девятилетнего мальчика возле школы в Зиме

В городе Зима Иркутской области стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика возле школы. Информацию о происшествии сообщила 360.ru мать пострадавшего ребенка.

Нападение произошло 16 апреля на улице Гринчика, где ребенок играл на детской площадке. Агрессивные животные набросились на него, мальчик начал звать на помощь. На крики прибежал старший брат, который смог отогнать собак.

«С сыном все в порядке, если можно так сказать. Травмирована нога, укус на левой голени с двух сторон», — поделилась мать.

Она добавила, что оба сына сильно испугались, старший также тяжело пережил случившееся.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что по факту произошедшего организовали проверку. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о халатности.

