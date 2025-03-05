Восьмилетний мальчик в пошел в детскую комнату в екатеринбургском ТЦ и пропал

В Екатеринбурге волонтеры вторые сутки ищут пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

Ребенок гулял с бабушкой по торговому центру и отпросился в детскую комнату на втором этаже. Спустя некоторое время женщина поднялась туда, но оказалось, что игровой площадки в ТЦ нет, а внук исчез.

На мальчике была зеленая куртка и черный комбинезон. Волонтеры из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Первоуральска искали ребенка всю ночь, но не нашли его.

Ранее в Подмосковье пропал пятилетний мальчик. В поисковой операции участвовали 500 человек: местные жители, волонтеры, спасатели и правоохранители.

Ребенка обнаружили на очистных сооружениях в Сергиевом Посаде и вызвали скорую — состояние мальчика требовало медицинской помощи. Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Ключенкова рассказала, что к нему сразу выехали родители.