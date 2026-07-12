МВД: в Красноярском крае пьяный водитель сбил двух женщин, одну из них нарочно

В Красноярском крае пьяный водитель сбил двух женщин, одну из них намеренно. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Ночью в поселке Малиновка Ачинского муниципального округа нетрезвый 32-летний мужчина на KIA Sorento сбил 42-летнюю женщину-пешехода и решил скрыться.

Находившиеся рядом люди попытались помешать. Тогда пьяный водитель намеренно наехал на 32-летнюю женщину и покинул место ДТП.

Экипаж ДПС задержал автомобиль. Полиция выяснила, что нарушитель не только перебрал алкоголя, но и не имеет водительских прав.

Первой жертве происшествия оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Вторую пришлось доставить в больницу.

На водителя завели административные дела сразу по нескольким статьям. Он также оказался неплательщиком ранее назначенного штрафа, а на его машине не было переднего номерного знака.

Ранее в Москве в Гагаринском тоннеле столкнулись пять автомобилей.