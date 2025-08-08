В Красноярском крае пьяный водитель без прав наехал на женщину с коляской

На улице Пролетарской в селе Верхнепашино Енисейского района нетрезвый водитель наехал на женщину с коляской, внутри которой был трехмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба полиции Красноярского края.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с серьезными травмами был госпитализирован. Женщина не пострадала», — заявили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что за рулем был местный житель без прав. Во время аварии он был в состоянии алкогольного опьянения — показания алкотестера составили 0,40 миллиграмма на литр крови.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Орехово-Зуеве водитель сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. В результате ЧП ребенок получил травмы, его госпитализировали. По данным ГАИ, мать переходила дорогу в нерегулируемом месте.