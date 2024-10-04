В Орехово-Зуеве водитель сбил женщину с коляской на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Орехово-Зуеве на улице Ленина. Водитель наехал на женщину с коляской, в которой лежал годовалый ребенок, сообщила пресс-служба Подмосковной полиции.

По информации сотрудников ГАИ, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легкового автомобиля наехал на нее.

«В результате произошедшего ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце сентября пьяный водитель врезался в группу пешеходов в кировском поселке Арбаж. Два человека погибли, двое попали в больницу.