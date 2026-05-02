В Красноярском крае нашли поджигателя леса

Полицейские в Красноярском крае установили мужчину, причастного к возгоранию леса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

Пожар произошел в районе села Бархатово на Есауловской петле. После сообщения о возгорании травы и лесного массива на место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки сотрудники полиции нашли предполагаемого виновника — им оказался житель Красноярска 1970 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехникой.

Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба. Полиция проводит проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее неизвестные устроили поджог травы в заказнике «Кургальский» в Ленинградской области. В результате пострадали лес и участок экологического маршрута «Долина реки Выбья и Лужская губа».