Неизвестные устроили поджог травы в заказнике «Кургальский» в Ленобласти

Неизвестные устроили поджог травы в заказнике «Кургальский». В результате пострадали лес и участок экологического маршрута «Долина реки Выбья и Лужская губа», сообщил сайту vecherka-spb.ru комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Огонь охватил 0,6 гектара территории. Поврежденный деревянный настил планируется восстановить в ближайшее время.

«Пал травы опасен и незаконен, нередко вызывает возгорания на огромных площадях, уничтожая и растения, и деревья, и животных. Кроме того, в Ленинградской области продолжается пожароопасный сезон, и открытый огонь под запретом во всех лесах», — напомнили в комитете.