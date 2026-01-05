В Красноярском крае мужчина проткнул челюсть черенком лопаты

Во время чистки снега житель Красноярского края упал на лопату, черенок застрял у него в челюсти. Врачи краевой клинической больницы провели мужчине сложнейшую операцию, сообщил РЕН ТВ .

Сибиряк 29 декабря чистил крышу, но потерял равновесие и упал вниз. Черенок от лопаты пробил ему челюсть насквозь и застрял. Близкие собственными силами отвезли пострадавшего в больницу.

Врачи сразу же начали операцию, которая заняла около часа. Деревянный черенок удалили, мужчину перевели в послеоперационное отделение.

