Ребенка с опасной опухолью мозга спасли в медцентре Рошаля

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 12-летний мальчик с опухолью мозга. Ребенок жаловался на головную боль и головокружение.

В рамках обследования у юного пациента обнаружили сложную опухоль размером около пяти сантиметров.

Образование росло из области, которая непосредственно прилегает к стволу мозга. Он, в свою очередь, играет важнейшую роль в обеспечении сердцебиения и дыхания.

«Мы выполнили пациенту операцию по удалению опухоли через минимальный доступ, сохранив все критически важные структуры, в том числе заднюю нижнюю мозжечковую артерию, питающую ствол мозга», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Вмешательство завершилось благополучно. Самочувствие ребенка вскоре улучшилось. Мальчика уже выписали.