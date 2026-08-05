В Красноярском крае гидросамолет совершил вынужденную посадку

В Красноярском крае гидросамолет с пассажирами совершил вынужденную посадку. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Около 14:00 часов по местному времени (10:00 по московскому) самолет JAWS незапланированно сел на аэродром Подкаменная Тунгуска. Находившиеся на борту пилот и два пассажира не пострадали.

Красноярская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.

Ранее в Иркутской области пропал самолет Cessna-182, который вел мониторинг лесопожарной обстановки. Экипаж нашли на второй день поисков, 5 августа.