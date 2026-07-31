Двух россиянок с травмами эвакуировали с горных пиков в Казахстане

Спасатели эвакуировали с горных пиков в Казахстане двух российских альпинисток — они получили травмы во время восхождений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики .

Сообщение о необходимости срочно эвакуировать альпинисток поступило на пульт 112. Спортсменки входили в состав различных альпинистских групп.

Пострадавшая 2002 года рождения получила открытый перелом ноги. Девушка пострадала во время восхождения на пик Октябренок в Карасайском районе. Вторая спортсменка 1992 года рождения получила травму при восхождении на пик Маяковского в Талгарском районе.

«Для проведения спасательной операции незамедлительно были направлены спасатели Республиканского спасательного отряда „Барыс“, Службы спасения ДЧС г. Алматы, врачи Центра медицины катастроф МЧС на вертолете Ми-8», — заявили в МЧС.

Пострадавших передали медикам.

Ранее двое туристов застряли на склоне Никольской сопки на Камчатке. Спасатели помогли им спуститься.