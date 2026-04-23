В Красноярском крае автобус с пассажирами врезался в дерево

В Красноярском крае в Железногорске пассажирский автобус врезался в дерево, пострадали девять человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло утром 23 апреля вблизи дома № 26ж по улице Загородной.

«При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево», — уточнили в ведомстве.

Пострадали восемь пассажиров (все они не были пристегнуты) и сам водитель транспортного средства. С различными травмами их госпитализировали.

