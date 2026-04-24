В Красноярске женщина закопала на кладбище 265 тысяч рублей для снятия порчи

Жительница Красноярска закопала на кладбище 265 тысяч рублей после советов лжецелительницы, которая пообещала снять порчу. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Красноярскому краю.

В феврале 25-летняя девушка познакомилась с женщиной, которая заявила, что увидела на ней порчу. Новая знакомая убедила ее пройти несколько обрядов.

Потерпевшая закапывала деньги на кладбище, приезжала в назначенное время с книгой, куда складывала сбережения, а затем передавала ее для очищения. После каждого обряда девушка платила от одной до 20 тысяч рублей.

Позже знахарка заявила, что порча перешла на дочь потерпевшей, и начала брать деньги еще и за ее исцеление. Кроме того, подозреваемая просила у девушки средства якобы на лекарства и похороны родственницы.

Оперативники задержали 54-летнюю местную жительницу. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Нижнем Новгороде 55-летняя женщина поверила обещаниям интернет-гадалки, которая уверяла, что сможет избавить ее мужа от проблем со здоровьем и жизненных трудностей.