Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенника-экстрасенса через соцсети
Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы, разыгранной через соцсети. 55-летняя женщина нашла в интернете рекламу услуг экстрасенса, пообещавшего избавить ее супруга от болезней и невзгод. Экстрасенс завладел ее доверием, представившись настоящим целителем, способным проводить лечебные сеансы на расстоянии, написало НИА «Нижний Новгород».
Женщине пришлось перевести крупную сумму денег на банковский счет, указанный незнакомцем. Получив требуемую сумму, мошенник прекратил общение, оставив женщину без ожидаемой помощи и в растерянности. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
Получив заявление, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие собрало достаточные основания считать, что преступление совершено умышленно и организовано группой лиц. Раскрытие таких преступлений затруднено тем, что мошенники действуют анонимно и используют фальшивые профили в социальных сетях.
Представители полиции предупреждают, что аферы, связанные с услугами экстрасенсов и гадалок, распространены повсеместно.