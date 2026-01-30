Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенника-экстрасенса через соцсети

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы, разыгранной через соцсети. 55-летняя женщина нашла в интернете рекламу услуг экстрасенса, пообещавшего избавить ее супруга от болезней и невзгод. Экстрасенс завладел ее доверием, представившись настоящим целителем, способным проводить лечебные сеансы на расстоянии, написало НИА «Нижний Новгород» .

Женщине пришлось перевести крупную сумму денег на банковский счет, указанный незнакомцем. Получив требуемую сумму, мошенник прекратил общение, оставив женщину без ожидаемой помощи и в растерянности. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Получив заявление, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие собрало достаточные основания считать, что преступление совершено умышленно и организовано группой лиц. Раскрытие таких преступлений затруднено тем, что мошенники действуют анонимно и используют фальшивые профили в социальных сетях.

Представители полиции предупреждают, что аферы, связанные с услугами экстрасенсов и гадалок, распространены повсеместно.