В Красноярске женщина выбросила двух кошек и собаку с 14-го этажа ЖК «Орбита»

Жительница ЖК «Орбита» в Красноярске выбросила с 14-го этажа двух кошек и собаку. Животные погибли. Подробности 360.ru рассказали очевидцы.

Жильцы слышали семейную ссору, во время которой из окна летели вещи и питомцы.

«Собаку она выбросила мертвую в 16:30 примерно. Котов выбросила ближе к девяти вечера. Были живые. Бросала все: свои фото из альбома, машинки для маникюра, косметику, одежду и так далее. Когда ее вывели сотрудники, в лифте они ехали с женщиной-соседкой. Эта больная хотела очень сильно погладить собаку соседки и улыбалась», — рассказала очевидица Марина.

Фото: 360.ru

По ее словам, собаку выбросили уже окаменевшей, будто она умерла задолго до этого. Коты были в другом состоянии.

«Соседи говорят, что слышали мужчину, но к приезду полиции мужчины не было. Полиция простояла 1,5 часа под дверьми (она в этот момент все дальше кидала из окна). Когда МЧС вскрыло дверь, она была одна. Сразу закричала и ее повалили на пол. Окна балкона сразу и осмотрели квартиру», — добавила Марина.

Полиция видела женщину через дверной глазок.

Она как зомби ходила. Как под наркотиками. Конечно, страх, так как мы боимся, что через месяц ее выпустят обратно, и не получится привлечь ее хоть на какой-то срок за такое обращение с животными.

Марина

очевидица

Еще одна очевидица рассказала, что собаку придавило лестницей. Жительница Юлия отметила, что животных забрали на экспертизу.

Фото: 360.ru

«После того как ее увезли на скорой, жильцы дома прибрались немного, вещи собрали в кучку. Смерть животных могли видеть дети в окна, это психологическая травма на всю жизнь. Я переживала, если у нее есть дети, они полетят следующими. Очень ждали службу, которая может взламывать двери», — сказала очевидица Екатерина.

В декабре прошлого года в Шатуре с пятого этажа жилого дома выбрасывали кошек. Животных чудом спасли.

