В Красноярске женщина выбросила двух кошек и собаку с 14-го этажа ЖК «Орбита»

«Собаку она выбросила мертвую в 16:30 примерно. Котов выбросила ближе к девяти вечера. Были живые. Бросала все: свои фото из альбома, машинки для маникюра, косметику, одежду и так далее. Когда ее вывели сотрудники, в лифте они ехали с женщиной-соседкой. Эта больная хотела очень сильно погладить собаку соседки и улыбалась», — рассказала очевидица Марина.

Жильцы слышали семейную ссору, во время которой из окна летели вещи и питомцы.

По ее словам, собаку выбросили уже окаменевшей, будто она умерла задолго до этого. Коты были в другом состоянии.

«Соседи говорят, что слышали мужчину, но к приезду полиции мужчины не было. Полиция простояла 1,5 часа под дверьми (она в этот момент все дальше кидала из окна). Когда МЧС вскрыло дверь, она была одна. Сразу закричала и ее повалили на пол. Окна балкона сразу и осмотрели квартиру», — добавила Марина.

Полиция видела женщину через дверной глазок.