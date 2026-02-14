В Красноярске женщина выбросила двух кошек и собаку с 14-го этажа ЖК «Орбита»
Жительница ЖК «Орбита» в Красноярске выбросила с 14-го этажа двух кошек и собаку. Животные погибли. Подробности 360.ru рассказали очевидцы.
Жильцы слышали семейную ссору, во время которой из окна летели вещи и питомцы.
«Собаку она выбросила мертвую в 16:30 примерно. Котов выбросила ближе к девяти вечера. Были живые. Бросала все: свои фото из альбома, машинки для маникюра, косметику, одежду и так далее. Когда ее вывели сотрудники, в лифте они ехали с женщиной-соседкой. Эта больная хотела очень сильно погладить собаку соседки и улыбалась», — рассказала очевидица Марина.
По ее словам, собаку выбросили уже окаменевшей, будто она умерла задолго до этого. Коты были в другом состоянии.
«Соседи говорят, что слышали мужчину, но к приезду полиции мужчины не было. Полиция простояла 1,5 часа под дверьми (она в этот момент все дальше кидала из окна). Когда МЧС вскрыло дверь, она была одна. Сразу закричала и ее повалили на пол. Окна балкона сразу и осмотрели квартиру», — добавила Марина.
Полиция видела женщину через дверной глазок.
Она как зомби ходила. Как под наркотиками. Конечно, страх, так как мы боимся, что через месяц ее выпустят обратно, и не получится привлечь ее хоть на какой-то срок за такое обращение с животными.
Марина
очевидица
Еще одна очевидица рассказала, что собаку придавило лестницей. Жительница Юлия отметила, что животных забрали на экспертизу.
«После того как ее увезли на скорой, жильцы дома прибрались немного, вещи собрали в кучку. Смерть животных могли видеть дети в окна, это психологическая травма на всю жизнь. Я переживала, если у нее есть дети, они полетят следующими. Очень ждали службу, которая может взламывать двери», — сказала очевидица Екатерина.
В декабре прошлого года в Шатуре с пятого этажа жилого дома выбрасывали кошек. Животных чудом спасли.