Выброшенных с пятого этажа кошки в Шатуре все еще в опасности: зооволонтеры забили тревогу

В середине декабря в Шатуре с пятого этажа одного из жилых домов выбрасывали кошек. Животных чудом спасли, но им по-прежнему угрожает опасность. Об этом рассказала 360.ru местная волонтер Анастасия.

«На передержке сейчас 22 кошки из спасенных 29. Но как сложится их дальнейшая судьба, пока не ясно», — отметила зооволонтер.

Она пояснила, что три котенка до сих пол лежат в стационаре. У них диагностировали чумку, состояние животных тяжелое. Лечение в клинике дорогостоящее — на каждого котенка больше 70 тысяч рублей.

«Денег катастрофически не хватает, и в итоге котенку за два дня лечения стало только хуже», — добавила Анастасия.

Кроме того, волонтеры опасаются, что несчастные животные еще остались в квартире, доступа ни у кого нет.

«Большинство котов, которых выкинули с пятого этажа, спрятались в подвале, их поймать не удалось», — заключила волонтер.

Ранее жительница Шатуры, которую заподозрили в живодерстве, сначала все подтвердила, но затем, поняв, что ей грозит уголовная ответственность, стала отрицать свою причастность.